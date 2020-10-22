Çipli kimlik kartı nedir? Çipli kimlik kartı ne işe yarar?

15 yaşını doldurmuş kişilerin başvuru yapabileceği çiplik kimlik kartı nedir? Çipli kimlik kartı ne işe yarar?

ÇİPLİ KİMLİK KARTI NEDİR?

1976'dan bu yana taşıdığımız nüfus cüzdanları, yerine "akıllı, çipli" kimlik kartları geldi.Avrupa Birliği'ne (AB) uyum ve vizesiz AB için (Shengen üye ülkeleri dahil) kritik öneme sahip bir dizi düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 10 yıl süreyle geçerli olacak kısmen pasaport yerine de geçecek kredi kartı boyutunda olacak bu kartlarda kadın ve erkeklere farklı renkli kimlik uygulaması da tarihe karışırken, nüfus cüzdanlarıyla ilgili en önemli tartışmalardan biri olan din bilgisi ise isteğe bağlı olarak kartın çipinde yer alacak.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kimlik karti basvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portali üzerinden ya da Çagri Merkezi araciligiyla randevu alinarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt disinda ise dis temsilciliklere yapilir.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI NE İŞE YARAR?

Yeni kimlik şifresi, kimlik kartının üzerinde bulunan biyometrik verilerin kontrol edilmesini ve özel güvenlik detayları ile korunmasını sağlar. Bu bağlamda çipli kimlik kartıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör uygulamalarında yüksek güvenlikli kimlik doğrulama yapılması mümkün kılınmıştır.