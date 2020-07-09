Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

Güney Kore'de cinsel tacizle suçlanınca ortadan kaybolan Seul Belediye Başkanı Park Won-Soon, ormanlık alanda ölü bulundu.

09.07.2020 19:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:58

Yonhap ajansının haberine göre, kızının, yerel saatle 17.17'de polise kayıp ihbarında bulunmasından kısa bir süre Seul Belediye Başkanı Won-soon Park ormanlık alanda ölü bulundu.

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Güney Kore Seul Metropolitan Polisi, Park'ın cesedinin , telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sungbuk Mahallesi yakınında bulunduğunu açıkladı. Seul emniyetinde Park'ı arama operasyonundan sorumlu polislerden biri, Belediye Başkanının kızının, babasının bıraktığı mesajın içeriğini açıklamadığını söyledi.

ARAMALARA 150 POLİS KATILDI

Polis, kızının, Park'a telefonla ulaşamadığı için polis çağırmaya karar verdiğini söylediğini aktardı. Belediye Başkanı Park'ı kaydeden polis memurları, drone ve köpeklerin kullanıldığı arama operasyonuna yaklaşık 150 polisin katıldığını bildirdi.

Park, 2011 yılından bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

CİNSEL TACİZ İDDİALARI

BBC'nin Seul muhabiri, Güney Kore medyasının eski sekreterinin dün gece polise belediye başkanı hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduğu, bunun üzerine Park'ın ortadan kaybolduğuna dair iddialarını aktardı.