Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı

Afşin ilçe merkezi Gedik sokakta meydana gelen olayda; psikolojik tedavi gören ve ilaç kullanan matematik öğretmeni Karahan Bilsayoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle karşı komşuları Necati Kaya ve eşi Hakime Kaya'ya elindeki satırla saldırdı. Komşuların sesler üzerine olay yerine gelmesiyle yaşlı çifti bırakan Karahan Bilsayoğlu elindeki satırla emniyet güçlerine teslim oldu.

SALDIRDIĞI KADININ DURUMU AĞIR

Satır darbeleriyle yaralanan çift 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakime Kaya Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.

HALEM ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Halen matematik öğretmenliği yapan Karahan Bilsayoğlu'nun iki yıl önce Necati Kısakol olan ismini değiştirdiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.