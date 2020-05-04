Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü oyuncuları! Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü filmi konusu ve fragmanı

Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü filmi, 2017 yılında vizyona girdi. Peyami Safa'nın kitabından esinlenilerek üçüncü kez sinemaya uyarlandı. Filmin yönetmenliğini Onur Ünlü üstlendi ve yapımcılığını Hayri Aslan yürüttü. İşte, filmin detayları...

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CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ OYUNCULARI

Recai, eski bir husumetlisi için yeniden dönüş yapar. Birbirinden farklı kılıklara giren Recai, Hayalet için gelmiştir. Cingöz Recai filminin oyuncu kadrosundaki isimler şöyle:

Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Musa Uzunlar, Fatih Artman, Algı Eke, Ushan Çakır, Selim Bayraktar, Hakan Boyav, Serkan Keskin, Meriç Aral, Boran Kuzum, Günay Karacaoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Eser Eyüboğlu, Kenan Ece, Arsal Mazmanoğlu, Erşan Utku Ölmez, Laçin Ceylan, İcmal Aktuna.

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ KONUSU

Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.