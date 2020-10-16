Çin Devlet Başkanı Şi'yi öksürük tutunca devlet televizyonu yayını kesti
16.10.2020 23:47 | Güncelleme: 17.10.2020 00:02
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdü. Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesmek zorunda kaldı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü.
DEVLET TELEVİZYONU YAYINI KESTİ
Devlet televizyonunun ise Başkan Cinping'in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi. Öte yandan Cinping'in defalarca öksürmesinin, başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi. Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.