Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 22 milyonu, ölü sayısı ise 750 bini geçerken, Çin'den korkutan bir haber geldi. Buna göre uzmanlar, koronavirüsün yeni bir bulaşım yolunu tespit etti. Brezilya ve Ekvador'dan gelen dondurulmuş gıda paketleri üzerinde bulunan koronavirüs sonrası harekete geçen yetkililer, deniz ürünleri ile donmuş et ürünlerinin ithalatını durdurdu.

SOĞUK ZİNCİR ENDÜSTRİSİNE DARBE

Yaklaşık 220 milyar dolarlık bir pazara sahip olan soğuk zincir endüstrisine büyük bir sorun olan bu gelişmeyi uzmanlar değerlendirdi. ABD'nin köklü medya kuruluşlarından Bloomberg, donmuş gıdalar üzerinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından bu şekilde insanlara virüs bulaşma ihtimalini gündeme getirdi.

SOĞUK VE KURU ORTAM VİRÜSE ELVERİŞLİ

Uzmanlar donmuş gıdadan korona bulaşma ihtimalinin olduğunu açıklarken, bunun düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı. Özellikle soğuk depolama alanları ve et kesim merkezlerinin virüsün yayılması için soğuk ve kuru olduğu için elverişli bir ortam oluşturduğu kaydedildi.

"DONDURULAN VİRÜS HAYATTA KALIYOR"

Hong Kong Üniversitesi'nde Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Bölüm Başkanı Benjamin Cowling, "Virüsün dondurulduğu zaman hayatta kaldığını biliyoruz. Bu da enfeksiyonun donmuş gıdalar aracılığıyla yayılabileceğinin mümkün olduğunu gösteriyor. Fakat gerçekte bu çok düşük bir ihtimal, çünkü Kovid-19'un bulaşması için birçok farklı adım olması gerekiyor" dedi.

"YAYGIN OLMASA DA BÖYLE BULAŞMASI MÜMKÜN"

Cowling, Kovid-19'un bulaşması için ise, "Virüs öncelikle dondurulurken hayatta kalması gerek ve ısı artınca hayatta kalması gerek. Daha sonra bir kişinin eline bulaşması ve o kişinin de elini burnuna ya da ağzına götürmesi gerek. Ayrıca bu durumda bile canlı olması gerek. Bence bu çok yaygın bir bulaşma yöntemi değil, fakat böyle bulaşması mümkün" yorumunu yaptı.

DONMUŞ ET VE DENİZ ÜRÜNÜ İTHALATI YASAKLANDI

Çin hükümetine danışmanlık yapan ünlü doktorlardan Zhong Nanshan ise, "İthal edilmiş donmuş gıdadan virüsün bulaşması çok nadir bir durum" ifadesini kullandı. Fakat Nanshan'ın bu açıklamasına rağmen Çin, dondurulmuş ithal ürünler konusunda bazı önlemler aldı. Çin'in güneyindeki Guangzhou'da bulunan Soğuk Zincir Derneği, Kovid-19 salgınının yaygın olduğu bölgelerden donmuş et ve deniz ürünü ithal edilmemesine karar kıldı.