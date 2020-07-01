Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'de yeni bir domuz gribi türü tespit edildi. G4 EA H1N1 adı verilen gribin domuzdan insanlara geçtiği ve dünya geneline yayılabilecek olan olası bir pandemi riski taşıdığı öne sürülmüştü.

"İNSANDAN İNSANA GEÇME POTANSİYELİ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili konuştu. "Çin'de domuz gribi soyundan olduğu bilinen, insana bulaşma potansiyeli olduğu söylenen bir virüsten bahsediliyor" diyen Bakan Koca, virüsün mutasyonla insandan insana geçebileceğini belirtti.

"ÇİN İLE BİLİM KURULUMUZ BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYOR"

Pandemi riski barındıran yeni virüsle ilgili Çin ile Bilim Kurulu'nun karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduğunu dile getiren Bakan Koca, "Farklı bir durum söz konusu olursa bunu açıklamış oluruz. Domuz gribi olarak adlandırılan, insana bulaştığı ortaya konan ama insandan insana bulaştığı daha bilinmeyen bir virüsten bahsediyoruz ve yakından takip ediyoruz" diye konuştu.