Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi

Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan kimyasal madde üretiminin gerçekleştirildiği bir tesiste çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.

TESİS YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki Lianyungang kentinde bir kimyasal tesiste yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu fabrikada büyük bir patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı konusunda henüz bilgi bulunmadığı belirtildi. Olay yerine gelen polisin, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik tesis yetkilisini gözaltına aldığı bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL MEYDANA GELEN PATLAMADA 47 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan, Jiangsu eyaletinde geçtiğimiz yıl Mart ayında başka bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada da 47 kişi hayatını kaybetmiş, 640 kişi de yaralanmıştı.