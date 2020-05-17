Çin, büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek

Çin yönetiminin, bu sabah hayatını kaybeden büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet göndereceği bildirildi.

17.05.2020 22:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:18

Çin yönetiminin, bu sabah hayatını kaybeden büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet göndereceği bildirildi.

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İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin (58) ölümünü soruşturmak için Çinli bir heyetin İsrail'e geleceği belirtildi.

Heyetin incelemesinin ardından Du'nun cenazesinin defnedilmek üzere Çin'e götürüleceği ifade edildi.

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei, bu sabah Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki evinde ölü bulunmuştu.

Büyükelçinin ölümüyle ilgili İsrail polisi soruşturma başlatırken, İsrail basını, yapılan ilk incelemede Du'nun bedeninde darp izine rastlanmadığı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini yazmıştı.

Çin'in Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlk bulgular Büyükelçi Du Wei'nin beklenmedik sağlık sorunları nedeniyle hayatının kaybettiğini gösteriyor." ifadesine yer verilmişti.