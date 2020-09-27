Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama! Çılgın Sayısal Loto sonuçları 27 Eylül: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

27 Eylül 2020 Sayısal Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı açıldı! Çılgın Sayısal Loto çekilişine kısa bir süre kaldı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 27 Eylül: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı!

27 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Eylül 2020 Sayısal Loto çekilişi 21.30'da yapılacak.

ÇILGIN SAYISAL CANLI TAKİP İÇİ TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon sadece 7 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 7 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz.