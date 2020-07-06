CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yerel seçimler öncesi söz verdiği üzere Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Makamı'nda bulunan kapıyı söktürdü. Çalık, ''Bizim kapımız herkese açık. Beylikdüzü için birlikte çalışacağız'' dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşlara verdiği sözü tutarak Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Makamı'nda bulunan kapıyı söktürdü.

"BU KAPI YALNIZCA DEKOR"

Geçmişte olduğu gibi bugün de şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirten Çalık, "Komşularımızla aramızda zaten hiçbir engel ya da mesafe yoktu. Bu kapı burada sadece dekor olarak bulunuyordu ve her zaman ardına kadar açıktı" dedi.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Beylikdüzü halkının oyları ve güveniyle başkanlık makamına layık görüldüğünü ve bu güveni asla boşa çıkarmayacağını dile getiren Çalık, "Bizim kapımız herkese açık. Beylikdüzü için birlikte çalışacağız. Bu yüzden başkanlık odamızın kapısı kaldırdık. Biz çalıştıkça Beylikdüzü kazanacak, Beylikdüzü kazandıkça biz daha çok çalışacağız" diye konuştu.