CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Aylin Nazlıaka seçildi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka seçildi.

CHP geçen ay sonunda yaptığı büyük kurultayla parti yönetimini belirlemişti. CHP Kadın Kolları da Ankara Bilkent Odeon'da gerçekleşen Kurultay ile yeni başkanını seçti. Kurultay gününe kadar 4 olan Genel Başkan adayı sayısı, kurultayın başlamasıyla birlikte resmen ikiye indi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için mevcut başkan Fatma Köse'nin yanı sıra, CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Aylin Nazlıaka yarıştı.

AYLİN NAZLIAKA KADIN KOLLARI BAŞKANI OLDU

Divan Başkanı Gökçe Gökçen'in açıkladığı sonuçlara göre, 514 geçerli oydan 308'ini alan Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı. Sonuçlar belli olduktan sonra Nazlıaka, teşekkür konuşması yaptı.