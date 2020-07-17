CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi; 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Teklif ile emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 1000 TL'den 1500 TL'ye çıkarılması, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanların da ikramiyeden yararlanmaları öngörüldü.

"İKRAMİYELER İHTİYAÇLARI KARŞILAMIYOR"

Mart ayında Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle emeklilerin zorunlu harcamalarının arttığı ifade edilen gerekçede, mevcut emekli aylıkları ile emekli ikramiyesinin ihtiyaçları karşılayamaz duruma geldiği öne sürüldü.

Teklifle, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 1000 liradan 1500 liraya çıkarılması ve bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile borsalardan emekli olmuş ve halen 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını alanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmaları öngörülüyor.