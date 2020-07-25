CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı bugün ve yarın Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde "İktidar kurultayı" başlığı altında gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlayacak kurultayda bugün genel başkanlık seçimi yapılacak. Kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi belirlenecek.

Bin 356 delegenin oy kullanacağı kurultayda genel başkanlık için Kılıçdaroğlu dışında Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman yarışacak. Söz konusu isimlerin aday olabilmesi için 68 delegenin imzasına ihtiyaç bulunuyor.

MANİFESTOYU KILIÇDAROĞLU AÇIKLAYACAK

CHP'nin Demokrat Parti iktidarı döneminde, 1959'da yaptığı kurultayda kabul edilen "İlk hedefler beyannamesi" benzeri bir manifestonun yayınlanacağı kurultayda, "devlet" anlayışı yeniden tanımlanacak, ceberrut ve baskıcı devlet yerine, sosyal devlete vurgu yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı manifesto ile parlamenter sistemi merkeze alan yeni Anayasa, ifade ve basın özgürlüğü, ekonomik kalkınmada devletin rolü konularında CHP'nin izleyeceği yol haritası kamuoyuna açıklanacak. Manifestoda ayrıca adalet vurgusu da yer alacak. 'Vatandaşını ezen değil, adaletiyle vatandaşını koruyan' devlet tanımı da yapılacak.

BİN 356 DELEGE OY KULLANACAK

CHP kurultayında bin 356 delege oy kullanacak. Genel başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçime geçilecek. Sandıklar, konuşmaların yapılacağı Odeon'un bahçesinde kurulan dev çadırlar içinde yer alacak. Konuşmaları dinleyen delegeler, Odeon'dan çıkarak oylarını kullanacaklar. Kurultayda oy verme işlemi 44 sandık ve 132 kabinde gerçekleştirilecek. Her sandığa 31, her kabine de 10 kişi olacak şekilde düzenleme yapıldı.