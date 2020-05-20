Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı

Fransız futbolcu N'Golo Kante, Premier Lig'in yeniden başlamasından duyduğu endişe nedeniyle Chelsea'nin bugün (Çarşamba) yaptığı antrenmana katılmadı. Fransız futbolcunun idmanlara ne zaman döneceğinin belli olmadığı vurgulandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fransız orta saha Kante, koronavirüs salgını nedeniyle duyduğu endişeden dolayı Chelsea'nin bugün (Çarşamba) yaptığı antrenmanda yer almadı.

N'Golo Kante

LAMPARD KANTE'NİN KARARINA DESTEK VERDİ

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'ın, salı günü idmanda yer almasına rağmen bugün çalışmalara katılmayan Kante'nin kararını desteklediği ve 28 yaşındaki oyuncunun endişesini anladığı belirtildi.

Kante'nin antrenmanlara ne zaman döneceğinin belirsiz olduğu, Londra ekibinin de oyuncuya geri dönüş ile ilgili baskı yapmayacağı vurgulandı. Fransız futbolcunun kendisini rahat hissedene kadar çalışmalarını evinde sürdürebileceği kaydedildi.

(Kaynak: Ajansspor)