Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu

Koronavirüs salgınının derinden etkilediği futbolda, yeni sezonun ilk büyük transferi Premier Lig'den geldi. Frank Lampard'ın çalıştırdığı Chelsea, RB Leipzig'in Alman forveti Timo Werner'i kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Werner'in pandemi nedeniyle ertelenen sezonu Leipzig'de tamamlayacağı ve Temmuz ayında sağlık kontrolünden geçerek Chelsea kadrosuna katılacağı belirtildi.

BONSERVİSİ 53 MİLYON EURO

Alman basınının iddiasına göre Chelsea, Liverpool'un da peşinden koştuğu Werner için Leipzig'e 53 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İngiliz devi ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki forvet, haftalık 170 bin pound kazanacak.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK BAŞARILI OLACAĞIMIZ BİR GELECEK VAR"

İmzanın ardından kulübün resmi sitesine konuşan Timo Werner mutluluğunu dile getirdi ve "Chelsea'ye imza attığım için çok mutluyum. Böylesine büyük bir kulübün kadrosuna katılmak, benim için gurur verici. Elbette dört harika yıl geçirdiğim RB Leipzig'e ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Sonsuza dek kalbimde olacaklar. Gelecek sezonu, yeni takım arkadaşlarımı, yeni hocamı ve taraftarlarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Önümüzde çok başarılı olacağımız bir gelecek var" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN EN ÇOK İSTENEN OYUNCUSUYDU"

Chelsea Direktörü Marina Granovskaia ise, "Timo Werner'i transfer ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Avrupa'nın en çok istenen oyuncusuydu. Hem genç, hem yüksek potansiyelli, hem de kendini ispat etmiş bir oyuncu" dedi.

Bu sezon RB Leipzig'te 43 resmi maçta forma giyen Timo Werner, 32 gol atıp 13 asist yaptı.