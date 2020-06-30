Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak

Koronavirüs futbola etkisini sürdürürken İngiliz devi Chelsea'de dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea taraftarları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlara ait bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarlardan bilet ücret iadelerinin hayır kurumlarına bağışlanması yönünde yoğun talep geldiği aktarıldı. Açıklamada, bilet ücret iadelerinden toplanan 600 bin poundun belirlenen 3 kuruma bağış olarak gönderileceği kaydedildi.

AZPILICUETA, TARAFTARIYLA GURUR DUYUYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck, hayır kurumlarına verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Chelsea'nin kaptanı Cesar Azpilicueta da salgın nedeniyle dünyanın zor zamanlardan geçtiğini ve bu dönemde taraftarın yaptığı bağışla gurur duyduklarını kaydetti.