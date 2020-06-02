Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu

IFAB'ın 2020 yılı sonuna kadar oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkarmasının ardından, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezonun başlamasına kısa bir süre kala ilginç bir teklifte bulundu.

Oyuncu değişikliği sayısının 9'a yükseltilmesini isteyen Chelsea, Premier Lig yönetimine resmi başvurusunu yaptı.

PREMIER LEAGUE YÖNETİMİ MASAYA YATIRACAK

Daily Mail'in haberine göre Premier Lig yönetimi, 11 Haziran'da yapılacak toplantıda Chelsea'nin bu teklifini masaya yatıracak.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle ara verilen Premier Lig'in 17 Haziran'da başlamasına karar verilmişti.