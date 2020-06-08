Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, ünlü bir eseri daha koleksiyonuna ekledi. Rus milyarder, Norveçli Edvard Munch'un insanın varoluşsal ızdıraplarını anlattığı 'Çığlık' adlı tablosunu 120 milyon dolara, yaklaşık 815 milyon TL'ye satın aldı.

Ünlü eser, 2017 yılında 450 milyon dolar karşılığında satılan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosundan sonra tarihin en pahalı parçalardan biri oldu.

Satıştan elde edilen gelirle Norveç'te yeni bir müze, otel ve sanat merkezi inşa edilmesi planlanıyor.

'Çığlık' tablosu

"ŞİŞMAN SUE"YA 33,6 MİLYON DOLAR VERMİŞTİ

Abramovich, daha önce 'Şişman Sue' (Büyük şişman çıplak kadın) tablosuna 33,6 milyon dolar vermiş daha sonra tablo 55 milyon Dolar'a yeni sahibini bulmuştu.