Chelsea, 50 milyon sterlin karşılığında Ben Chilwell'i kadrosuna kattı

Chelsea, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Timo Werner ve Hakim Ziyech'e astronomik rakamlar ödeyen Londra ekibi, 50 milyon sterline Leicester City'nin sol beki Ben Chilwell'i kadrosuna kattı. İngiliz milli oyuncu, Premier Lig temsilcisiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

ŞAMPİYONLUK SENESİNDE KİRADAYDI

Ben Chilwell, Leicester City'nin 2015/16 sezonundaki unutulmaz lig şampiyonluğu senesinde Huddersfield Town'da kiralık olarak oynuyordu. 23 yaşındaki oyuncu, o sezon geri döndü ve 4 sezon daha Leicester formasını terletti.

11 KEZ MİLLİ OLDU

İngiltere Milli Takımı'nda 11 maçta görev alan Chilwell, altyapısından yetiştiği Leicester City formasıyla 123 karşılaşmada 4 gole imza attı.