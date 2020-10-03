Chelsea, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti

Chelsea, Premier Lig'de yara sardı. Hafta içinde Tottenham'a Lig Kupası'nda penaltılarla elenen Maviler, ligde Crystal Palace'ı 4-0 ile geçti.

Chelsea'nin gollerini 50. dakika Ben Chilwell, 66. dakikada Kurt Zouma, 78 ve 82. dakikalarda penaltıdan Jorginho, kaydetti.

İKİ HAFTA SONRA KAZANDI

Bu sonucun ardından lig iki maç sonra galibiyetle tanışan Maviler, puanını 7'ye yükseltti. Crystal Palace ise 6 puanda kaldı.