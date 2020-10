Charles M. Rice kimdir? Charles M. Rice keşfi nedir?

2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi. Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında 70 milyondan fazla hepatit vakası ve her yıl 400.000 ölüm olduğunu tahmin ediyor. Hepatit C, kronik bir hastalık ve karaciğer iltihabı ile kanserin başlıca nedeni olarak biliniyor.

CHARLES M. RICE KİMDİR?

1952 yılında dünyaya gelen Charles M. Rice, Sacramento Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Eğitimini Rockefeller University'de tamamlamıştır.

Ana araştırma alanı hepatit C virüsü olan Amerikalı bir virologdur. Rockefeller Üniversitesi'nde viroloji profesörü olan Charles M. Rice, American Association for the Advancement of Science'ın üyesidir, National Academy of Sciences üyesidir ve 2002-2003 yılları arasında American Society for Virology'nin başkanlığını yapmıştır.

CHARLES M. RICE EĞİTİM HAYATI

Rice, Kaliforniya Üniversitesi, Davis'ten zooloji alanında 1974'te lisans mezunu oldu. 1981'de, biyokimya alanında doktorasını James Strauss'un laboratuvarında RNA virüsleri üzerine çalıştığı California Teknoloji Enstitüsü'nden aldı. Doktora sonrası araştırma yapmak için dört yıl Caltech'te kaldı.

Rice, doktora sonrası çalışmasının ardından 1986'da Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak taşındı ve burada 2001 yılına kadar kaldı ve sonunda profesör rütbesine yükseldi.

Kendisi aynı zamanda Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cornell Üniversitesi'nde yardımcı profesördür. Gıda ve İlaç İdaresi, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Dünya Sağlık Örgütü komitelerinde görev yaptı.

CHARLES M RICE ÖDÜLLERİ

1986 Pew Charitable Trust scholarship

2004 Elected fellow, American Association for the Advancement of Science

2005 Elected member, National Academy of Sciences

2005 Elected fellow, American Academy of Microbiology

2007 M.W. Beijerinck Virology Prize

2015 Robert Koch Prize

2016 Artois-Baillet Latour Health Prize

2016 Lasker Ödülü

2020 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

CHARLES M. RICE KEŞFİ NEDİR?

Charles M. Rice, 20202 Nobel Ödülü'nü Hepatit-C virüsünü keşifleri ve bu alandaki çalışmaları sayesinde kazandı. Açıklama Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü tarafından yapıldı.

Açıklamada belirtilenlere göre, bilim insanlarının keşifleri sayesinde Hepatit C'nin tedavi edilebilir olduğu belirtildi. Bilim insanlarının kronik hepatit hastalığının nedenini keşfederek yeni ilaçların yanı sıra kan tahlili ile tespiti de olanaklı kıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Ödül kanla bulaşan hepatit mücadelesine büyük katkı sağlayan üç araştırmacıya verildi. Hastalık dünya genelinde insanlarda siroz ve karaciğer kanserine yol açan büyük bir küresel sağlık sorunu" ifadeleri kullanıldı.

NOBEL TIP ÖDÜLÜ 2020 YILINDA NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Nobel Tıp Ödülü bu yıl 10 milyon İsveç kronu (950 bin Euro) tutarında.