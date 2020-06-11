Chappie film konusu nedir? Chappie film oyuncuları kimler? Chappie filmi hakkında merak edilen her şey! Aksiyon ve macera dolu Chappie filmi!

Chappie filmi son yıllardaki bilim ve kurgu türünde aksiyon ve macera olarak herkes tarafından beğenilerek izlenen bir yapım oldu. Chappie filmi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık ve kaleme aldık. Chappie film oyuncuları kimdir, konusu nedir ve künyesi nedir? Detaylar haberimizde.

CHAPPİE FİLM KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte suçun kontrolünü baskıcı mekanize bir polis gücü yapacaktır. Fakat artık, insanlar karşı koymaktadır. Polis droidi Chappie çalınıp yeniden programlanınca, düşünme ve hissetme becerisine sahip ilk robot olur. Chappie'yi insan ırkına ve düzene bir tehdit olarak görmeye başlayan, kudretli ve yıkıcı güçler statükoyu korumak, Chappie'nin türünün son örneği olmasını sağlamak için ellerinden geleni arkalarına koymazlar.

CHAPPİE

CHAPPİE KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Neill Blomkamp

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Yapım Yılı: 2015 (120 dk)

Vizyon Tarihi: 6 Mart 2015 Cuma

Senaryo: Neill Blomkamp, Terri Tatchell

Yapımcı Firma: Alpha Core, Columbia Pictures

Yapım Ülkesi: ABD, Meksika

Orijinal Dil: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

CHAPPİE FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Hugh Jackman,

Sigourney Weaver

Sharlto Copley

Dev Patel

Miranda Frigon