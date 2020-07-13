Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Trabzonspor'da sarı kart gören Jose Sosa cezalı duruma düştü. Arjantinli yıldız, Konyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.
13.07.2020 23:52 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:51
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Trabzonspor'a bir kötü haber de Jose Sosa'dan geldi.
Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gören Arjantinli yıldız futbolcu, ligin 33. haftasında oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.