Cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Yeni Malatyaspor maçında yok

Beşiktaş'a, Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün ardından bir kötü haber de Atiba'dan geldi.

Son haftaların formda futbolcusu Atiba Hutchinson, karşılaşmanın 63. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kanadalı futbolcu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

BURAK VE GÖKHAN SAKATLANDI

Siyah beyazlılarda Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ise sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.