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Cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Yeni Malatyaspor maçında yok

Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

09.07.2020 23:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:35

Beşiktaş'a, Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün ardından bir kötü haber de Atiba'dan geldi.

Son haftaların formda futbolcusu Atiba Hutchinson, karşılaşmanın 63. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kanadalı futbolcu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

BURAK VE GÖKHAN SAKATLANDI

Siyah beyazlılarda Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ise sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Yeni Malatyaspor maçında yok

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