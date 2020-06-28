Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?

Tekirdağ Malkara'da denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını delen çok sayıda kişiye ceza uyguladı. Ceza kesilen bir kadın, "Beni mi buldular?" diyerek sitem etti.

KISITLAMAYA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ

Bugün 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Malkara ilçe merkezinin birçok noktasında uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yaptı. Sokakta aracıyla veya yaya halinde durdurulan kişilerin kimlik ve izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi olmadığı halde kısıtlamaya uymayanlara ceza kesildi.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM. BENİ Mİ BULDULAR?"

3 bin 150 lira ceza kesilen bir kadın ise, "Torunum sınavdan çıktı. Ona ziyarete gidecektim. Polis çevirdi ve 3 bin 150 lira ceza yazdı. Ne yapacağım bilmiyorum, yazık valla çok üzüldüm. Beni mi buldular?" diyerek sitem etti.