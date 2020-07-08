Çevrim içi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla çevrim içi mi, çevrimiçi mi? Çevrim içi ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "çevrim içi". Peki, çevrimiçi nasıl yazılır? TDK'ya göre çevrim içi mi, çevrimiçi mi yazılır?
08.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:25
Çevrim içi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, çevrim içi TDK'ya göre nasıl yazılır? Çevrimiçi nasıl yazılır? Çevrimiçi mi, çevrimiçi mi? TDK'ya göre çevrim içi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE ÇEVRİM İÇİ NASIL YAZILIR?
Çevrimiçi: Yanlış
Çevrim içi: Doğru
ÇEVRİM İÇİ İLE ÖRNEK CÜMLELER
çevrim içi
isim, bilişim
Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma.