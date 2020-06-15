Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı

Uzun çalışmalar sonucu temizlenen hatta deniz canlılarına yeniden ev sahipliğine yapmaya başlayan İstanbul'un "Altın Boynuzu" Haliç'in çamurlu hali yürekleri sızlatmıştı. Haliç'i kaplayan çamur tabakası İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenerek gündeme getirilmişti.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Haliç'teki kirlilik ve renk değişimi tartışmalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Sabah saatlerinde Haliç'e gelen ekipler, çeşitli bölgelerden numune aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri yaşanan renk değişiminin nedenini öğrenmek için Bahariye Mevlevihanesi kıyısında incelemelerde bulundu. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen cumartesi, Haliç'teki görüntünün 'içler acısı' olduğunu belirterek "Büyükşehir Belediyemizin, sorumluluğundaki alanda yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor. Bu noktada kendisinin Bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi var ise de biz Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız. "Belediyemiz bu noktada bir yatırım yapmama sürecine girerse de biz aynı Riva'da söylediğimiz gibi Haliç'imizi de kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırımları yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Yapılacak tespitleri bekleyip görelim. Neticeler sonucunda gerekli adımları atarız" demişti.