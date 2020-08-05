Çeşme'de darp edilen manken için Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Ukraynalı manken Darya Krilyuk'un Çeşme'de darp edildiği iddiasıyla ilgili soruşturmanın hızlı ilerlemesi konusunda Türkiye'den talepte bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un talimatı üzerine, konuyla ilgili Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakçı ile görüştüğünü belirtti. Kabakçı'ya, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere'ye hitaben yazılan mektubu ilettiğini aktaran Ukraynalı yetkili, "Objektif, şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürütülmesini ve faillerin adalete teslim edilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilileri ise Türkiye'de ilgili makamların konunun yakın takipçisi olduğu ve hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımların atılacağı konusunda Ukraynalı yetkililerin bilgilendirildiğini ifade etti.

KRİLYUK'TEN TÜRKLERE TEŞEKKÜR

Öte yandan Darya Krilyuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini destekleyen Türk vatandaşlarına ve Türkiye hükümetine teşekkür etti. Krilyuk, "Yaşadığımız üzücü olaydan ötürü u¨zu¨ntu¨mu¨ ve acımı paylaşan çok sevgili Tu¨rk vatandaşlarına, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Olayın takipçisi olan Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy, Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik'e konu u¨zerindeki hassasiyetlerinden ötürü ayrıca teşekku¨r ederim. Bilinmesini isterim ki, Tu¨rkiye'de tatil yapmak çok keyifli, herkesi Tu¨rkiye'de o¨zgu¨rce tatil yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.