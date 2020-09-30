Cephe hattında toplanan Azeri gençler, Aliyev'in talimatını bekliyor

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken gönüllü olarak orduya katılan gençler kendilerine verilecek emri bekliyor. Yıllardır Ermeni işgali altında olan topraklara girip savaşmak istediklerini belirten gönüllü gençler, CNN Türk mikrofonları aracılığıyla Ermenistan karşısında kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye'ye teşekkür etti.

İKİ BİNDEN FAZLA ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Karabağ için pazar gününden bu yana yaşanan çatışmalarla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Bakanlık, geride kalan 3 günde 2300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SİVİLLER ZARAR GÖRÜYOR

Bakanlığın açıklamasında, "Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırıyor. İlk bilgilere göre isabet alan yerleşim yerleri ve yaralılar var" ifadeleri yer aldı. Sabah başlayan saldırıda sivil alt yapının zarar gördüğü ve ilk belirlemelere göre sivil yaralıların olduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Hocavend'de konuşlu S300 sisteminin etkisiz hale getirildiği duyuran Azerbaycanlı yetkililer, "Düşmanın 30'a yakın tank ve zırhlı aracı, 200'den fazla top ve roket sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta merkezi, 50 tanksavarı ve 5 cephaneliği imha edildi" bilgilerine yer verdi.

ERMENİ ASKERLERİN AĞLADIĞI GÖRÜNTÜLER ÇIKMIŞTI

Öte yandan Azerbaycan medyası tarafından servis edilen bir haberde, cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar dün kameralara yansımıştı.