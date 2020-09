Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen ve Fenerbahçe ile adı son dönemlerde sıkça anılan milli golcü Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İşte Cenk Tosun'un A Spor'a yaptığı açıklamalar;

Everton'da forma rekabeti oldukça yüksek. Her sene forvet pozisyonuna adamlar geliyor ve gidiyor. Forma şansı az olduğu için Crystal Palace seçeneğini sundular ve ben de kabul ettim. İyi başladım, goller attım ama sakatlık geçirdim. Sakatlıktan sonra 6 ay geçirdim ve çok iyi çalıştım. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Pandemi süreci de bana yardım etti.

"4-6 HAFTAYA HAZIRIM"

1,5 aydır da sahada çalışmalar yapıyorum, fizik anlamında da %100 hazır olmak için çalışıyorum. Dizim iyi durumda, 4-6 hafta içinde takım idmanına katılmak istiyorum. Kendime zaman koymadım. Tam hazır olduktan sonra takımla çalışacağım.

"SAHADA OLMAYI ÖZLEDİM"

Sahada olmayı çok özledim. 6 aydır sahalardan uzak kaldım. Bu gidişle 1,5 ay daha sürecek. Everton, Avrupa'ya gitme hedefi olan camia. Önemli transferler yaptık. Taraftarların ve bizim beklentilerimiz büyük. İnşallah geçen sene yapamadığımızı bu sene yaparız.

"ANCELOTTI KALMAMI İSTEMİŞTİ"

Carlo Ancelotti geldikten sonra onunla 2-3 hafta çalıştım. Birbirimizi çok tanıyamadık. Ancelotti, gitmemi çok istemiyordu. Takımda kalmamı istedi ama önümü kesmeyeceğini söyledi. Tesislerde her gün durumumu soruyor. İdmanlarda onun mantalitesini anladım.

"BENİ NEDEN TRANSFER ETSİNLER?"

Sakatlığım sürecinde kimseyle görüşmedim. En önemli şey, benim dizimdi. Sadece dizime konsantre oldum. %100 hazır olup, Everton'a faydalı olmak için uğraşıyorum. Sakatlık sürecinde yaşadıklarımı kimse bilemez. Gerçekten çapraz bağ süreci çok zor. Sabah 9'de tesise girip akşam 6'da çıkıyorum. her gün çift idman yapıyorum. Dediğim gibi kimseyle görüşmedim, şu an bir yere gidemem, tam anlamıyla iyi olmak için en az 1,5 ay var. Beni hiçbir kulüp şu an beni almaz. Beni alan ilk yarıda sadece 1 ay oynatabilir, neden alsınlar?

"EVERTON OLMAZSA KİRALIK"

Everton'da kalmak istiyorum ama eğer oynayamazsam, kendi yolumu çizeceğim. EURO 2020 var, bu yüzden oynamak istiyorum. Önceliğim Avrupa. Türkiye'ye dönmek için erken. Daha hayal ettiklerimi başarmadım. Adımdan daha fazla söz ettirip sonra dönmek istiyorum.

"EURO 2020'YE HAZIR OLURUZ"

Forvette problem olduğunu düşünmüyorum. orta sahadan top gelmezse, forvet bir şey yapamaz. İlk maçta Burak ağabeyde, ikinci maçta Enes Ünal da bunu hissettim. Hoca değişik takımla oynadı. Gençleri ve yeni isimleri görmek istiyor. Milli Takım, EURO 2020'ye hazır olacaktır. Ben de heyecanlıyım.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAK ETTİ"

Çağlar Söyüncü ile bugün konuştum. Zaten her gün konuşuyoruz. Benim en yakın arkadaşım. Milli Takım'da uyumadığımız anlar dışında sürekli beraberiz. Leicester, bana 1,5 saat uzak, burada da sürekli görüşüyoruz. Premier Lig'de yılın 11'inde olmayı hak etti. Van Dijk ile en iyisi. Biz oyunculara anket yapmışlardı, ben de Van Dijk ve Çağlar'ı seçtim. Bunu ona da mesajla söyledim, bana gülerek geri döndü.

"KASIM AYINDA KADRODA OLURUM"

Şenol Güneş haftada bir beni arıyor ve durumumu soruyor. Allah razı olsun. Oynamadığım zamanlarda da beni çağırdı ve oynattı. Ekim ayındaki maçlarda olmayacağımı ona da söyledim. her şey planladığımız gibi giderse ve hoca da çağırırsa, Kasım ayında Milli Takım kadrosunda olmak isterim.