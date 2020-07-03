Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı

Serie A ekiplerinden Roma'da oynayan Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Napoli'nin oyuncuya ilgi gösterdiği bilinirken yıldız ismin menajeri, ilgilenen takımın sadece Napoli olmadığını ve başka dev kulüplerin de devrede olduğunu söyledi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Mirsad Türkcan, "Avrupa'nın dev kulüplerinin Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimlerinin olduğunu söyledi. Türkcan "Cengiz ile ilgilenen tek takım Napoli değil. Şu an kulüp ismi veremem fakat Avrupa'da dev olarak kabul edilen kulüplerin Cengiz için girişimleri var. Cengiz'in şu an tek hedefi, kalan 10 maçta daha fazla şans bulup Roma'ya katkı sağlamak" diye konuştu.

NAPOLI'NIN TEKLİFİ KABUL EDİLMİŞTİ

Gösterdiği gelişimle Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren oyuncu için son olarak, Napoli'nin bir teklif yaptığı öğrenilmişti. İtalyan basınında Roma'ya yapılan 30 milyon euroluk teklifin kabul edildiğine dair haberler de yer almıştı.

İSTENİLEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ

2017 yılında Başakşehir'den ayrılıp Roma'ya gelen 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımında istenilen performansı gösteremedi. Cengiz Ünder, 2019/20 sezonunda Roma'yla 21 maça çıktı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı.