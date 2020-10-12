Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti

Uluslar Ligi G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Rusya ile deplasmanda karşılaştı. A Milli Takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Cengiz Ünder, Zhirkov'un kabusu oldu. Yıldız futbolcu maçın kaderini de değiştiren isimdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Cengiz Ünder nefis bir şut çıkardı, deneyimli kaleci Shunin son anda çıkardı. 77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz rakibinden sıyrıldıktan sonra mükemmel bir şut çıkardı fakat top üst direkten oyun alanına geri döndü.

SALAH'A BENZETİLDİ

Cengiz Ünder'in Rusya maçındaki üstün performansı, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu. Milli futbolcuya yapılan Mohamed Salah benzetmesi dikkat çekti.

İşte Leicester forması giyen yıldız için yazılan bazı yorumlar;