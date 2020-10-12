Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti

UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da sahanın en iyi isimlerinden biri Cengiz Ünder'di. Milli futbolcunun performansı sosyal medyada da gündem oldu.