Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi;  Ne yazık ki yine kendisi alamadı

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Prof.Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra düzenlenen törenle oğlu Onur Taşçıoğlu'na verildi. Öğrencileri tarafından çok sevilehn Taşçıoğlu, ülkemizde koronavirüs nedeniyle vefat eden ilk sağlık çalışanıydı.

'HOCALARIN HOCASI' OLARAK ANILIYORDU

Öğrencileri ve hastaları tarafından çok sevilen, 'hocaların hocası' olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölen ilk sağlık çalışanı. 67 yaşında ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildi. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra düzenlenen törenle oğlu Onur Taşçıoğlu'na verildi.

"NE YAZIK Kİ KENDİSİ ALAMADI, AMA DİPLOMASI EMİN ELLERDE"

Onur Taşçıoğlu o anı, "43 yıl önce 77 İTF mezunları o zamanki terör olaylarından dolayı diplomasını törenle alamamış. Bu seneki diploma töreninde 77 mezunlarına da diplomaları verildi. Diplomasını alamayanlardan biri de babammış. Ne yazık ki yine kendisi alamadı. Ama emin ellerde.." notuyla paylaştı.