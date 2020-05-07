Cemal Eğin: 25 yıllık deneyimimi siyaset arenasında Türk yurduna aktarmak istiyorum

Yakın dönemde Türk siyasetine damga vuran isimlerin başında gelen Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulan ve 50 ilde il başkanlarını atayan Gelecek Partisi yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Gelecek Partisi'nde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevine de iş insanı kimliğinin yanı sıra siyasetçi kimliğiyle de tanınan Cemal Eğin getirildi. Aslen Bingöllü olan ve daha önce AK Parti'de de görev alan Eğin, verdiği röportajda kendisi hakkında merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı.

- Son günlerin popüler tartışmalarından biriyle başlamak istiyorum. Malum bir darbe tartışmaları aldı başını yürüyor. Sayın Davutoğlu da bu tartışmaların gündemi değiştirmeye yönelik olduğunu ifade etti. Sizin bu tartışmalarla ilgili yorumunuz nedir?



- Ülkemizde darbe olacağına dair olan düşünceler kamuoyu tarafından karşılık bulmamıştır. Varsa böyle bir durum, Sayın Milli Savunma Bakanı da gereğini yaparak, çıkıp kamuoyunu bilgilendirmelidir. Aksi taktirde, sadece siyasilerin bu durumu dillendirmesi, kamuoyu tarafından gündem değiştirmek olarak algılanmaktadır. Son yıllarda, ne zaman işler kötüye gitse, gündem değiştirmek amacıyla asılsız iddialar ortaya atılmaktadır.

"4 YILDIR NEDEN HERHANGİ BİR GELİŞME YOK"

- Sayın Davutoğlu en çok Suriye politikası yüzünden eleştiriliyor. Bu konuda sizin düşünceniz nedir?

Suriye Politikası, özellikle bir kesim tarafından sürekli olarak gündemde tutulmaya çalışılıyor. Ancak, o dönem Sayın Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanıydı. Hükümet erki ve devlet politikası olarak alınan kararlar doğrultusunda adım atıyordu ve Sayın Ahmet Davutoğlu 4 yıldır hükümette değildir, bahse konu için yetkili bir karar merceği de değildir. Suriye ile ilgili 4 yıldan bu yana herhangi bir gelişme neden yoktur diye sormazlar mı insana?

- Çok başarılı bir iş insanısınız. Siyaset arenasının bu kadar hararetli olduğu ortamda Cemal Eğin'in yeniden aktif görev almasında etkili olan unsur nedir?

Başarımı, bilgi, tecrübe ve 25 yıllık deneyimimi siyaset arenasında da hizmet ederek Türk yurduna aktarmak isterim ve başarılı herkesin siyasette yer almasını arzu ederim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. 25 yıllık siyaset aşkı, bu yolda yürümemi devam ettirmeyi sağlarken çok güvendiğim bir ekip ve liderle çalışıyor olmak beni görev almaya teşvik etmiştir.

- Daha önce farklı partilerin ilçe başkanlarını aynı teknede buluşturarak çok anlamlı bir harekete imza atmıştınız. Gelecek Partisi'nde görev alacağınız süre zarfında diğer partilerin temsilcilerine karşı tutumunuz nasıl olacak?

Evet, daha evvel dört parti temsilcisini aynı masa etrafında bir araya getirmiştim. Gelecek Partili olmak, benim farklı parti temsilcileri ve seçmenleri ile arama mesafe koyacağım anlamına gelmez. Tam tersine, o dostlarım ile olan hukuğum, ilişkilerim artarak devam etmeli, doğru bir yolda olduğuma dair fikirlerimizi ve projelerimizi onlarla da paylaşarak Çınar Ağacı'nın gölgesinde, ülkeye hizmet etme yolunda bir ve beraber olmaya davet etmek olacaktır.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

- Erken seçim tartışmaları aldı başını yürüyor. Tecrübeli bir siyasetçi olarak gelecekte bir erken seçim olacağını düşünüyor musunuz?

Evet, ihtimaller dahilindedir. Malum ekonominin olumsuz gidiyor olması, seçmenin %65'nin bu gidişattan muzdarip olması ve Dünya'da örneği olmayan Türk tipi başkanlık sisteminin günümüz koşullarında insanların ihtiyaçlarına karşılık vermiyor olması en büyük nedenlerden biridir.

- Olası bir seçimde Gelecek Partisi'nin yüzde kaç oy alması size göre başarı sayılacaktır?

50 İlde, il başkanlıklarımızı atadık. Önümüzdeki günlerde yeni il başkanlıklarımızın atamaları da devam edecektir. Kurucu il başkanlarımız süratli bir şekilde, ilçe başkanlıklarını ve kongre süreçlerine hazırlıklarını sürdürmektedirler. Sahaya indiğimizde, tüm partiler gibi meşru demokratik ve hukuk kuralları içerisinde seçim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Seçim döneminde yapılacak olan anket sonuçları, bu sorunun cevabını bizlere verecektir.

- Biraz da yerele inelim. Sultanbeyli'de yürütülen mevcut siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz sahaya indik, Sultanbeyli seçimlerine renk katmış olduk, artık Sultanbeyli seçimlerinde de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı düşüncesindeyim. Gelecek Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanı ve yönetiminde çeşitli düşünce yapılarına sahip olan yönetim kurulu din, dil, ırk ve mezhep ayırmaksızın bütün toplumun genelini kucaklayan, donanımlı bir ekip görev başındadır. Asla kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve kavga dilini kullanmayacağımızı söyleyebilirim çünkü amacımız herkese hizmet etmektir. Başaracağımıza inanıyoruz.

- Uzun yıllardır siyasetin içindesiniz ve bu da size sahada iyi bir gözlem yeteneği kazandırdı. Yerel seçimde CHP'nin Sultanbeyli'de oylarını artırmasını neye bağlıyorsunuz?

AK Parti'nin sahadaki aktörlerinin kullandıkları dil, üslup seçmeni arayış içine sokmaya itmiştir. İlçede ikinci seçenek olarak görünen CHP ve İyi Parti ortak adayına oy vermeye teşvik etmiştir. Sultanbeyli'nin mülkiyet ve tapu sorununun Yılan Hikayesi'ne dönüşü kamuoyunun da İstanbul Belediyesi'ni İmamoğlu'nun alacağı söylemlerini inandırıcı kılmıştır. Onun estirmiş olduğu rüzgardan Sultanbeyli de nasibini almıştır. Aynı zamanda eski AK Parti Belediye Başkan Yardımcısı ve bazı yöneticilerinin de yerel seçimde CHP ve İYİ Parti'nin güç birliğine aday oluşları toplumun dikkatini çekmiştir. CHP ve İyi Parti güç birliğinin Sultanbeyli'de doğru bir dil ile seçmenin karşısına çıkmış olması bir gerçektir.

- Son olarak vatandaşlarımız Gelecek Partisi'ne neden oy vermeli?

Gelecek Partisi'ne seçmen birçok sebepten dolayı oy vermelidir. İlk olarak, tarımı, hayvancılığı, sanayileşmeyi, ithalat ve ihracatı dengeli bir şekilde büyütmeyi hedefleyen politikalarımızdan dolayı ve devlet yönetiminde israfın önüne geçip durdurmayı kendine hedef koymuş olması, devlet ihalelerinde şeffaflık yasasını olmazsa olmaz olarak görmesi, personel alımında yazılı mülakatı güçlendrip sözlü mülakatı kaldırıyor olması, ekonomide gelir gider dengelerini oturtmak istemesi, güçlü ve dürüst kadrolarla çalışmayı tercih edip siyaset ve devlet yönetimini zenginleşme aracı olarak gören siyasetçilere, parti olarak kapılarını kapatıyor olması, siyaset ve devlet makamlarında adam ve hemşehri kayırmaya karşı oluşu ve daha birçok madde ile sebeplerini çoğaltabiliriz. Aynı zamanda şaibesiz, geçmişin ve mazisi tertemiz, berrak ve pırıl pırıl bir kadro ve başındaki genel başkan Prof. Dr Ahmet Davutoğlu liderliğinde Gelecek Partisine oy vermemek için hiçbir sebep göremiyorum.