Cem Yılmaz'ın reklam filminden alacağı para dudak uçuklattı

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cem Yılmz bu reklam anlaşmasından 10 milyon TL alacak. Yılmaz'ın ardından eniştesi Tolga Çevik de N11 ile anlaştı. Tolga Çevik'in ne kadar alacağı ise açıklanmadı.

REKLAM FİLMİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Cem Yılmaz ve ailesi online alışveriş sektöründe fırtına gibi esiyor. Ünlü komedyen 10 milyon TL'ye Hepsiburada'nın yüzü olmuş ve renkli reklam filmleriyle adından söz ettirmişti.

Son gelen habere göre Cem Yılmaz'ın eniştesi Tolga Çevik de dev bir reklam anlaşması yaptı ve N11 adlı online alışveriş markasının kampanya yüzü oldu.



