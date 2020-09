Cem Yılmaz filmleri nelerdir? Cem Yılmaz Kimdir? Cem Yılmaz Nerelidir? Cem Yılmaz aslen nerede doğmuştur?

Televizyonda ve sinemada her daim aranan,bulunduğu her projede fark yaratan ve elinin dokunduğu her işi dikkat çeken bir hale getiren Cem Yılmaz gerek oyunculuğu gerek müzisyenliği gerekse karikatüristliği ile hep gözleri üzerinde toplamıştır. Bunun yanında komedyen, karikatürist, seslendirmen, senarist, yapımcı ve yönetmenlik yapan Cem Yılmaz çok yönlü kişiliğini hep göstermiştir.

HAYATI

23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğan Yılmaz aslen Gürün, Sivaslıdır. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulu'nda tamamladı ve daha sonra Ortaokulda Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulunu bitirdi. Daha sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümüne girdi ve burayı da 1994 yılında bitirdi.

Karikatüre olan ilgisi ve yeteneğini çok küçük yaşlarda fark eden Yılmaz üniversite yıllarında bu yeteneğini harcamak istemeyerek Leman isimli mizah dergisine çalışmalarını gönderdi orada çizmeye başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Akabinde Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını kitlelere duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı.

Cem Yılmaz

KARİYERİNİN İLK YILLARI

1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması'nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde yapımcılık senaristlik oyunculuk ve pek çok daha görevde yer aldı, üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi. Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettiren Cem yılmaz Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.DVD'si oldukça iyi bir satış grafiği yakaladı.

REKLAM FİLMLERİ

Markalar Cem Yılmaz'ın geniş kitleleri etkileme yeteneğini çabuk fark etti. Bu sebeple kariyerinin ilk yıllarından başlayarak birçok reklam anlaşması yaptı ve bunlardan oldukça büyük gelirler elde etti. Aralarında Panasonic, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı. Oldukça iyi bir başarı grafiği yakalayan markalar yıllar yılı Cem Yılmaz ile çalışmaya devam etti. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.

ÖDÜLLERİ ADAYLIKLARI

"Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", "4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ve "Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" gibi ödüllerin de dahil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü. 2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıkmıştır.

ÖZEL HAYATI

Cem Yılmaz üstün başarıları sebebiyle toplumda hep kabul gören merak edilen bir ünlü kimse figürü çizmiştir. Bu sebeple medya ve magazin Yılmaz'ın özel hayatını merak edip üzerine gitmekten geri durmamıştır. Kariyerinin ilk yılarında Cansu Dere ile oldukça magazinel bir ilişki yaşamışlardı. Boy farklarından mizah anlayışlarının farklılığına kadar her anlamda magazine konu oluyorlardı. Cansu dere ile ayrılığından sonrqa yıllar yılı bir çok birliktelik yaşayan Yılmaz, 10 mart 2012'de Ahu Yağtu ile evlenip 1 yıl evli kalıp 31 aralık 2013'de boşandı. Ahu Yağtudan bir oğlu olan Cem Yılmaz Mayıs 2018'de Defne Samyeli ile başka bir ilşkiye başladı. Ancak bu ilşkidse uzun sürmedi ve ayrıldılar. Kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya ile görüntülenen ünlü komeden, İlişkilerini Instagramdan'da duyurarak kesinleştirdiler.

GÖSTERİLERİ

Kariyerinin başından beri her gösterisi kapalı gişe olan Cem Yılmaz bazı gösterilerini sinemada da yayınlamıştır.

MİLENYUM GÖSTERİSİ

2000 yılına geçerken, yeni bir milenyum için 1999'da yapılan gösteri.

BİR TAT BİR DOKU

Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi Bir Tat Bir Doku, 1999 yılında gerçekleşmiş, 2001'de sinema gösterimi çıkmıştır.

CMYLMZ

Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi CMYLMZ, 2007 yılında gerçekleşmiş, 2008'de sinema gösterimi çıkmıştır.

CM101MMXI FUNDAMENTALS

Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi CM101MMXI Fundamentals'ın sinema gösterimi 2013 yılında çıkmıştır. 2011'de CM101MMXI Fundamentals gösterisi gerçekleşmiştir

STANDartCY

Cem Yılmaz'ın ilk olarak Amerika turnesiyle, 4 Ekim 2014 tarihinde New Jersey'de sergilediği stand-up gösterisidir.

FİLMLERİ

Kariyeri boyunca birçok filme gerek oyuncu gerek senarist gerekse konuk oyuncu olarak katkı sağlamış olan Yılmaz, yıllar içerisinde birçok projede yer almıştır.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Ömer Vargı'nın yönettiği filmin yapımcılığını Filma-Cass adına Mine Vargı üstlenmiş, görüntülerini ise Garry Turnbul çekmiştir. Cem Yılmaz'ın Mazhar Alanson ile başrollerini paylaştığı ilk sinema deneyimidir. Ayrıca Cem Yılmaz bu filmin senaryosunda da yer almıştır. Konusu ise; Altan, karıştığı kavga sırasında yıllardır görmediği kardeşi Nuri'yle karşılaşır. Nuri'nin çalıştığı ecza deposunu, uzun süredir açmayı planladığı bar için bir para kaynağı olarak görür. Çeşitli uğraşlardan sonra Nuri'ye tekrar yakınlaşmayı başaran Altan, farkına varmadan hem kendisini hem de Nuri'yi tehlikeli maceraların içine sürükler. Nuri ve Altan, her şeyin çok güzel olacağını umarak yaşamla mücadeleye devam ederler. Bu mücadele içerisinde unuttukları önemli detaylar vardır. Her şey onlar ,için çok karmaşık olacaktır.

VİZONTELE

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığıÖmer Faruk Sorak'ın ise yönetmen koltuğunda oturduğu 2001 yapımı bir filmdir. filmidir. Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı film Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2004 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi. Konusu ise oldukça vurucudur; 1974 yılının başında Van'ın Gevaş ilçesine televizyon gelmesini anlatılır. Bunu duyan ahalinin televizyonun ne olduğu hakkında hiçbir bilgileri yok. Her şeyin en son ulaştığı bir şehirdir. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin (Yılmaz Erdoğan) aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

GORA

Türk sinema tarihinin mihenk taşlarından birisi olan Gora G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir. Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olma özelliğini taşıyan filmi tam 4 milyon kişi izledi.[1] Filmin yapımcılığı, Uzan Ailesi'ne ait olan TürkFilmi adlı şirket ile Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenilmiştir. Ancak Uzan Ailesi'nin bankalarına devlet el koyunca, film de TMSF kontrolüne geçti. Vizyona girişi geciken filmi BKM, Yılmaz aracılığıyla satın alarak yayımlayabildi. Film içerisindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir. Konusu; Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

HOKKABAZ

Hokkabaz, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve Ali Taner Baltacı ile ortak yönettiği sinema filmidir. Filmde, bir hokkabaz (İskender) ve yardımcısının (Maradona) turne sırasında yaşadıkları maceralar anlatılmaktadır. Skender her zaman sihirli şeylere ilgi duymuş olan, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve onu küçümserler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır. Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul'dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait'i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.

YAHŞİ BATI

YönetmeliğiniÖmer Faruk Sorak'ın, Cem Yılmaz'ın ise senaristliğini ve başrolünü üstlendiği 2009 yılı yapımı bir Türk komedi-western filmidir. Filmde Cem Yılmaz 1881 yılında ABD başkanına (James Garfield) Padişah'ın (II. Abdülhamit) hediyesini vermek üzere gönderilen Teşkilat-ı Mahsusa üyesi ajan Aziz Vefa'yı canlandırmıştır. 19. Yüzyıl'da özel bir görev kapsamında görevlendirilen Aziz Vefa ve Lemi Galip padişah tarafından ABD başkanına hediye olarak verilmek üzere kendilerine verilen elmas ile Amerika'ya gönderilirler.Kasabalarda aranan azılı suçluların peşine düşüp ödül avcısı olan ikiliyi, Batı'da birbirinden ilginç maceralar beklemektedir.

AV MEVSİMİ

Av Mevsimi, Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptığı ve Türk sinemasının üç önemli ismi Şener Şen, Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz'ı aynı yapımda buluşturan bir filmdir. Bir cinayet araştırması sırasında hayatları altüst olan üç polisin hikâyesini anlatan filmin çekimleri, nisan ayında başlamış ve 51 gün sonunda haziran ayı içerisinde bitirilen film, 3 Aralık 2010 tarihinde vizyona girmiştir.