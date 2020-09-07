Cem Yılmaz'dan ayrılık iddialarına yanıt!
Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti İstanbul'a döndü. İstanbul'da kameralara yansıyan Yılmaz, ayrılık iddialarına cevap verdi
07.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:59
Uçankuş'tan Barış Ağıl'ın haberine göre; Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evine girerken yakalandı.& ;
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'ARAMIZDA KRİZ FALAN YOK!'
Gergin tavırlarıyla dikkat çeken ünlü komedyen, yanına yaklaşan gazetecilere, "Yaklaşmayın kardeşim" diyerek sert bir cevap verdi.
Yılmaz, ayrılık iddialarıyla ilgili sorular karşısında ise "Kriz yok! Atıyorsun, öyle bir şey yok. Kendin sallıyorsun" ifadelerini kullandı.