Cem Yılmaz'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Uçankuş'tan Barış Ağıl'ın haberine göre; Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evine girerken yakalandı.& ;

'ARAMIZDA KRİZ FALAN YOK!'

Gergin tavırlarıyla dikkat çeken ünlü komedyen, yanına yaklaşan gazetecilere, "Yaklaşmayın kardeşim" diyerek sert bir cevap verdi.

Yılmaz, ayrılık iddialarıyla ilgili sorular karşısında ise "Kriz yok! Atıyorsun, öyle bir şey yok. Kendin sallıyorsun" ifadelerini kullandı.



