Cem Toker kimdir? Cem Toker kaç yaşında, nereli? Cem Toker hayatı ve biyografisi!

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CEM TOKER KİMDİR?

Liberal Demokrat Parti 5.Genel Başkanı Cem Toker, 1957 yılında İstanbul'da doğdu.

Orta öğrenimini İstanbul İngiliz Lisesinde bitiren Cem Toker, yüksek öğrenimini Arizona Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı.

Amerika'da Finans sektöründe çalıştı ve uluslararası danışmanlık, rehberlik ve dil hizmetleri veren bir şirket kurdu.

1996 yılında Liberal Demokrat Partiye katıldı. LDP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunduktan sonra 20 Haziran 2005 tarihinde Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi. 29 Ocak 2017 tarihinde yapılan 8.Olağan Büyük Kurultay'da genel başkanlığı Gültekin Tırpancı'ya devretti. Arizona Türk Amerikan Derneği ve Liberal Demokrasi Enstitüsü kurucu üyesidir.