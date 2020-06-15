Cellat nasıl yazılır? TDK'ya göre Cellad mı cellat mı? Cellat ne demek?

Bitişik ve ayrı yazılan kelimeler konusunda en çok karıştırılan kelimelerden olan cellad kelimesi, cellad ve cellat şeklinde yazılmakta; zaman zaman karışıklık yaşanmaktadır. Peki cellad nasıl yazılır? cellad mı, cellat mı? Cellad ne demek? İşte celladın doğru yazımı!

CELLAT NASIL YAZILIR?

Cellad: Yanlış

Cellat: Doğru

CELLAT NE DEMEK?

(l ince okunur), Arapça cellad

1. isim Ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse:

"İçlerinden biri atından inerek celladın burnuna kapı gibi bir fermanı dayadı." - İhsan Oktay Anar

2. sıfat, mecaz Acımasız, katı yürekli, kolaylıkla suç işleyen, zalim.