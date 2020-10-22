Celil Nalçakan kimdir, nereli? Celil Nalçakan'ın sevgilisi kimdir? Celil Nalçakan Instagram hesabı

Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, pek çok yapımda boy göstermiştir. Canlandırdığı karakterlerle çok beğenilen ünlü isim hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir, annesi öğretmen, babası ise elektrik teknisyenidir. Kendisinden 17 yaş küçük kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi.

Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.

2006 yılında dönemin en önemli dizilerinden biri olan Sıla'da rol aldı. Sıla dizisiyle çok ünlenen isim, Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır.

Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile daha da fazla üne kavuşmuştur.

CELİL NALÇAKAN FİLMLERİ

Çanakkale 1915 (2012) (Şefik Aker)

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (2017) (Zülfikar Ülgen)

Karakomik Filmler 2: Emanet (2020)

ÇELİL NALÇAKAN DİZİLERİ

Sıla (2006) (Dilaver)

Kış Masalı (2009)

Hanımın Çiftliği (2010) (2. sezon)

Bitmeyen Şarkı (2010) (Necip)

Keşanlı Ali Destanı (2011) (Hüseyin)

İntikam (2013) (Adem Karakuş)

Galip Derviş (2013) (Selim) (Konuk Oyuncu)

Vicdan (2013) (Faruk)

Poyraz Karayel 2015-2017 (Zülfikar)

Hayati ve Diğerleri (2017) (Hayati Başkomiser)

Bir Aile Hikayesi (2019) (Cem Güneş)

CELİL NALÇAKAN INSTAGRAM

Celil Nalçakan Instagram hesabını celilnalcakan kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

CELİL NALÇAKAN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Merve Zeynep Sezgi ile birlikte.