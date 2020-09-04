Çelik Adam-Superman filmi konusu nedir? Çelik Adam-Superman oyuncuları ve Çelik Adam-Superman özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Çelik Adam-Superman filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çelik Adam-Superman filmini izleyecek olanların merak ettiği Çelik Adam-Superman konusu nedir, Çelik Adam-Superman oyuncuları kimler ve Çelik Adam-Superman özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇELİK ADAM-SUPERMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çelik Adam, hikâyesini David S. Goyer'in yazdığı, Nolan tarafından yapılan ve yönetmenliğini Zack Snyder'ın yaptığı 2013 ABD yapımı süper kahraman filmidir. DC Comics karakteri olan Superman karakterine dayanılarak hazırlanan hikâyede, karakterin kökeni ve nereden geldiği gibi ayrıntılara yer verilmiştir. Filmin başrollerini ise; Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Diane Lane, Kevin Costner, Laurence Fishburne, Antje Traue, Ayelet Zurer, Christopher Meloni ve Russell Crowe paylaşmaktadırlar. Filmde DC Comics karakteri olan Superman'in, dünya ile ortak bir kurgusal evren oluşturması anlatılmaktadır.

Warner Bros. Pictures, franchise yöntemiyle 2008 yılından bu yana çok tercih edilen ve sevilen çizgiroman karakterlerini beyazperdeye aktarmak için, buna uygun olarak yazar, yönetmen ve senaristler ile birlikte çalışmaktadır. 2009 yılında Superman karakterini oluşturan Jerry Siegel'ın ailesi, karakterin telif haklarını mahkeme kararıyla almışlardır. Kararda Warner Bros. Pictures'ün aileye daha önceki filmler nedeniyle ek bir borcu olmadığını belirtilmiştir ancak 2011 yılına kadar Superman karakteri ile ilgili film üretimine başlanmamıştır. Filmin yapımcısı Nolan hikâye üzerindeki tartışmaların tamamlanmasının ardından Kara Şövalye Yükseliyor filmini tamamlamış ve Çelik Adam filminin yönetmenliğini yapmak üzere Snyder ile 2010 yılı Ekim ayında anlaşmaya varmıştır. Filmin çekimlerine ise 2011 yılı Ağustos ayında başlanmıştır.

Konusu:

Jor-El, Kripton'un çekirdeğinin çöktüğünü söyleyerek yöneticilerden kodeksi kendisine vermesini istediği anda General Zod gelir ve darbe yapar. General Zod'un bana katıl teklifini geri çeviren Jor-El ondan kaçar ve kodeksi çalar. Kodeksi oğlunun yanına koyup oğlunu dünyaya gönderir. General Zod ve adamlarının darbesi başarısız olur ve hayalet bölgeye mahkûm olurlar. Bebeği taşıyan mekik havalanır ve kripton gezegeni parçalanır. Yıllar sonra Clark açık denizde balıkçılık yapmaktadır. Okyanustaki bir petrol istasyonunda patlamalar başlar. Clark gider ve oradaki insanları kurtarır. Çocukluğunda içinde olduğu otobüs göle düşer ve Clark tüm arkadaşlarını kurtarır. Bu şekilde geçmişinde izler bırakmaktadır. Okyanus kahramanlığı sonrası bölgeyi terk eder. Yol onu arktika' ya getirir. Burada bir grup bilim adamı araştırmalar yapmaktadır ve gazeteci Lois Lane de buraya gelmiştir. Akşam olduğunda Clark araştırma yaparken buzullar arasında bir uzay gemisi bulur. Lois de gizlice onu takip etmektedir. Gemi içinde robot Lois e saldırır. Clark onu kurtarır ama kanaması vardır. Clark yarasını göz ışını ile dağlar. Lois i bırakır ve uzay gemisi ile oradan uzaklaşır. Lois bu olay sonrasında gizli kahramanın peşine düşer. Ve onu bulur. Konuşurlar. Clark babasının hortumda hayatını kaybettiğini ve kendisinden yardım istemediğini, gizli kalmasının daha önemli olduğunu söylediğini anlatır. General Zod hayalet bölgeden kurtulmuş ve dünyaya gelmiştir. Clark ı teslim etmezlerse dünyaya saldıracağını söyler. Clark askerlere teslim olur. Zod'un adamları onu almaya geldiğinde Lois de gelecek derler. İkisini de uzay gemilerine götürürler. General burada Clark a planını anlatır. Kodeksi ister ve onunla bu dünyanın yıkıntıları üzerine kendi gezegenini kuracaktır. Clark kabul etmez. Jor-El in hayalet zihninin yardımıyla Lois gemiden kaçar. Clark ta onnu takip eder. General Zod ve adamları ile Clark arasında kavga olur. Clark henüz dünyaya adapte olamamalarından da faydalanarak onları döver. Kötüler kaçar. Jor-El kodeksi yani milyonlarca Kriptonlu'nun dna sını oğlunun hücreleri ile birleştirmiştir. Kripton'un geri gelmesinin yolu Clark tan geçmektedir. Clark tercihini dünyadan yana yapar. Bunun üzerine General Zod planlarını uygulamaya başlarlar. Dünya yaratma aracı çalışır ve deprem dalgaları şehri vurmaya başlar. Clark ve askerler engel olmaya çalışırlar. Clark aracın merkezine girerek aracı patlatır ve Lois i kurtarır. Öpüşürler. General Zod ile kapışırlar. Devlerin kapışmasında şehir bayağı bir yara alır. Binalar yıkılır. General her şeyimi kaybettim sen de madem bu insanlara değer veriyorsun ölümlerini izle der ve göz ışını ile bir aileye doğru ışınlarını gönderir. Clark istemeden de olsa insanların hayatını kurtarmak için general Zod'un boynunu kırar. Son sahnede Clark Daily Planet te işe girer. Lois ona derginin ismini kast ederek imalı bir şekilde dünyaya hoş geldin der.

ÇELİK ADAM-SUPERMAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

• Henry Cavill, Kal-El / Clark Kent / Superman

• Amy Adams,Lois Lane

• Michael Shannon, Dru-Zod / General Zod

• Kevin Costner ve Diane Lane, Jonathan ve Martha Kent

• Laurence Fishburne, Perry White

• Russell Crowe, Jor-El

• Antje Traue, Faora

• Ayelet Zurer, Lara Lor-Van

• Harry Lennix, Korgeneral Swanwick

• Christopher Meloni, ABD Nathan Hardy

• Richard Schiff, Dr. Emil Hamilton

• Mackenzie Gray, Jax-Ur

• Michael Kelly, Steve Lombard