Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
07.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:14
Orta Avrupa ülkesi Çekya'da Karlovy Vary şehri Pernink bölgesinde iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Çekya medyası, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Kazanın ardından olay yerine iki helikopter ve ambulans ekibi sevk edildi.
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İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Karlovy Vary itfaiyesi sözcüsü, meydana gelen kazaya 11 itfaiye ekibinin müdahale ettiğini belirtti. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Bir yetkili, "Polis, ihmal şüphesiyle soruşturma başlattı. Bir kişiyi gözaltına aldık" dedi.
11 İTFAİYE EKİBİ DE OLAY YERİNDE
Kazaya Güney Bohemya ve Plzen bölgelerinden kurtarma helikopterleri de yardım etmeye başladı. Çek televizyonuna göre, 11 itfaiye ekibi de müdahale ediyor.