Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor

Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Cedi Osman, Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafta, sevgilisi Ebru Şahin'i öpücüklere boğdu. İkilinin pozları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

AŞKLARINI GİZLİ SAKLI YAŞAMIYORLAR

Aşklarını artık gizlemeyen ikilinin pozları sosyal medyada çokça beğeni aldı. Ebru Şahin, Cedi Osman çifti aşklarını bir süre saklamaya çalışsalar da kameralardan kaçamamışlardı. Aşk fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü.

CEDİ'DEN KALP EMOJİSİ

Cedi Osman'ın paylaşımın altına kalp emojisi koyması gözlerden kaçmadı.