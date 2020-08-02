Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
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Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor

NBA'da Cleveland Cavaliers takımında oynayan basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, tatilde aşk tazeledi. Şahin'in Instagram'da paylaştığı pozlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

02.08.2020 23:32 | Son Güncelleme: 02.08.2020 23:56

Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Cedi Osman, Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafta, sevgilisi Ebru Şahin'i öpücüklere boğdu. İkilinin pozları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

AŞKLARINI GİZLİ SAKLI YAŞAMIYORLAR

Aşklarını artık gizlemeyen ikilinin pozları sosyal medyada çokça beğeni aldı. Ebru Şahin, Cedi Osman çifti aşklarını bir süre saklamaya çalışsalar da kameralardan kaçamamışlardı. Aşk fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü.

CEDİ'DEN KALP EMOJİSİ

Cedi Osman'ın paylaşımın altına kalp emojisi koyması gözlerden kaçmadı.

Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
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