Çebi'den Abdullah Avcı'ya tazminat çağrısı: Haklarından vazgeçerse saygımızı kazanırsın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, görevine son verilen teknik direktör Abdullah Avcı'nın tazminatını almamasını istediklerini söyledi.

Avcı'ya bir ödeme yapılmadığını kaydeden Çebi, "Sayın Abdullah Avcı hocamız, bizde emeği var. Bizimle yapılmış olan 3 yıllık bir kontratı var, bu kontratın içerisinde haklar, hukuklar, karşılıklı vecibeler var. Sevgili Abdullah hocamızla ilgili, evet biz ayrıldığı günden beri herhangi bir ödeme yapmadık. Kendisiyle uzlaşmaya çalışıyoruz. Araya dostlar girdi, hatırlı insanlar girdi.

AVCI'NIN AVUKATINI KAALE ALMIYORUZ"

Görüşmelerin devam ettiğini belirten Beşiktaş Başkanı, "Avukatın yaptığı açıklama manidardır, ben hiçbir şey anlayabilmiş değilim o açıklamadan. Abdullah Avcı hocamız, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir talepte bulunmayacaksa bunu açıklarsa, bize de bunu yazılı bildirirse mutlu oluruz. Bugüne kadar para almadım demenin ne anlamı olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Abdullah Avcı'dan gelmiş olsa açıklama, değerlendirirdim ancak avukatını kaale almıyorum. Avukatlar, ekonomilerine çok düşkündürler, kendilerine göre işlerini yönetirler" ifadelerimi kullnadı.

"BİZDEN PARA ALMAMIŞTIR"

Abdullah Hoca, kendi açıklamasını yapabilecek kadar yürekli ve güçlüdür. Ben, Abdullah Hoca'yla görüştüğümde üzülerek söylüyorum ki, 'Para konularını sizle görüşmek istemiyorum, avukatımla görüşün' demiştir. Dolayısıyla avukatıyla yapılan görüşmelerde de eşler dostlar var arada inşallah hayırlısıyla bir şeye bağlayacağız. Evet, bizden para almamıştır ancak haklarından vazgeçtiğini duymadım daha. Eğer onu ifade etmek istiyorsa Beşiktaş camiası olarak kendisine saygı ve sevgilerimizi iletiriz" dedi.

AVCI'NIN AVUKATI NE DEMİŞTİ?

Abdullah Avcı'nın avukatı Sami Dinç, "Abdullah Avcı takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş almaya devam ediyor" konusuyla ilgili müvekkili adına açıklama ihtiyacının doğduğunu belirterek, "Müvekkil teknik adamın Beşiktaş ile olan hizmet sözleşmesi, 29 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Böyle bir fesih halinde ilgili hizmet sözleşmesinin hitamı tarihi olan 31.05.2022'ye kadar tüm ücretlerin tazminat olarak müvekkil teknik adama derhal ödenmesi gerektiği ilgili hizmet sözleşmesinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.