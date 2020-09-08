Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak

Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Roma'ya gidip sağlık kontrolünden geçecek ve yeni takımına 5 yıllık imza atacak. Bu gelişmenin ardından oyuncunun eski kulübü Çaykur Rizespor'un da bu transferden ne kadar pay alacağı netleşti.

Fenerbahçe 17,5 milyon euro net kazanırken bonuslarla birlikte sarı lacivertlilerin kasasına girecek miktar 20 milyon euroyu bulacak. Yüzde 15'lik pay ise Rizespor'a verilecek. Karadeniz ekibi, böylelikle 2.6 milyon euro alacak.

WEST BROMWICH DE GÜNDEMDEYDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Lazio, nihayet Vedat Muriqi hayalini gerçekleştirdi. Uzun süredir West Bromwich ile Lazio'nun talip olduğu oyuncu için Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde ipi göğüsleyen İtalyan ekibi oldu.

YILLIK ÜCRETİ AÇIKLANMADI

Vedat'ın bu anlaşmadan ne kadar kazanacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

YOKLUKTAN ZİRVEYE ULAŞTI

Çocukluğu savaş dönemlerine rastlayan ve Kosova'da büyük yokluklar içinde büyüyen Vedat Muriqi, Giresunspor'a transfer olduktan sonra hayatı değişti. O dönem 1.Lig'de yer alan Giresun'da 17 gol atmayı başardı. Ardından Gençlerbirliği'ne transfer olan Vedat için Başkent ekibi Giresunspor'a 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

17 GOL ATTI, 7 DE ASİST YAPTI

Vedat, geçen sezon Süper Lig'de 17 gol atıp, 7 de asist yaptı. Yıldız isim Kosova Milli Takımı'nda ise 23 karşılaşmada 8 gol atma başarısı gösterdi.

(Akşam)