Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

Rakibini 5-3 mağlup etmeyi başaran Rize ekibinde Loic Remy, ikinci yarıda attığı 3 golle galibiyeti gerien isim oldu. Karadeniz ekibinin diğer golleri ise Fernando ve Boldrin'den geldi. Yakaladığı iki farklı üstünlüğü koruyamayan Ankaragücü'nün gollerini ise 6 ve 16. dakikada Joseph Paintsil ile 43. dakikada Torgeir Börven kaydetti.

Öte yandan Başkent ekibinde Alper Potuk, 45. dakikada ikici sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SİFTAH YAPTI

Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor, puanını 5'e çıkardı. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.